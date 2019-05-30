رئيس إنتر ميلان يوجه رسالة وداع لسباليتي

حرص ستيفان تشانج، رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، على توديع لوتشيانو سباليتي، المدير الفني السابق للنيراتزوري، بعد رحيله عن الفريق.

وكان إنتر قد أعلن، اليوم، رحيل سباليتي بعد عامين قاد فيهما الفريق، حيث تمكن من إعادته إلى المربع الذهبي بالكالتشيو، والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وفي هذا الصدد كتب تشانج، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "كمدرب، معلم وصديق، لقد قدمت دائمًا أفضل ما لديك".

وأضاف: "هذه المغامرة التي استمرت لمدة عامين، تعني الكثير بالنسبة لإنتر ميلان، وبالنسبة لي على المستوى الشخصي.. نحن لن ننسى أبدًا تفانيك في العمل مع هذا الفريق، ونشكرك جميعًا من قلوبنا.. شكرًا مستر سباليتي".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت إنتر ميلان مؤخرًا، بالتعاقد مع أنطونيو كونتي، مدرب يوفنتوس وتشيلسي السابق.