أعلن نادي الظفرة الإماراتي، اليوم الخميس، التعاقد مع المهاجم الهولندي، مايكل ريشيوفيل، لاعب إن أي سي بريدا السابق، في صفقة انتقال حر، ليكون أولى صفقات الفريق من اللاعبين الأجانب للموسم المقبل.
وسبق أن أعلن الظفرة رسميا عن تعاقده مع المدافع الأيسر، محمد سيف راشد (26 عاما)، قادما من دبا الفجيرة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ليكون ثاني صفقات الفريق من اللاعبين الإماراتيين، بعد التعاقد من مدافع النصر، مسعود سليمان.
وتفاضل الإدارة بين عدد من السير الذاتية للاعبين الأجانب، للتعاقد مع 3 عناصر، بدلا عن لاعبين كما كان مخططا في وقت سابق، في ظل انتهاء فترة إعارة البرازيلي دوس سانتوس، وإنهاء التعاقد مع المدافع أمين عطوشي، ورحيل نيكولاس ميليسي، الذي تقدمت عدة أندية بطلب التعاقد معه، من داخل وخارج الإمارات.
وهناك توجه لأن ينال البرازيلي ديجو، فرصة المواصلة بعد المستوى المتميز الذي قدمه في الموسم الماضي، قبل تعرضه للإصابة بتمزق في الأنكل، والتي أبعدته عن الملاعب قبل شهرين من انتهاء مباريات الدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. الظفرة يبرم صفقة هولندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.