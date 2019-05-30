رسميًا.. الظفرة يبرم صفقة هولندية

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، اليوم الخميس، التعاقد مع المهاجم الهولندي، مايكل ريشيوفيل، لاعب إن أي سي بريدا السابق، في صفقة انتقال حر، ليكون أولى صفقات الفريق من اللاعبين الأجانب للموسم المقبل.

وسبق أن أعلن الظفرة رسميا عن تعاقده مع المدافع الأيسر، محمد سيف راشد (26 عاما)، قادما من دبا الفجيرة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، ليكون ثاني صفقات الفريق من اللاعبين الإماراتيين، بعد التعاقد من مدافع النصر، مسعود سليمان.

وتفاضل الإدارة بين عدد من السير الذاتية للاعبين الأجانب، للتعاقد مع 3 عناصر، بدلا عن لاعبين كما كان مخططا في وقت سابق، في ظل انتهاء فترة إعارة البرازيلي دوس سانتوس، وإنهاء التعاقد مع المدافع أمين عطوشي، ورحيل نيكولاس ميليسي، الذي تقدمت عدة أندية بطلب التعاقد معه، من داخل وخارج الإمارات.

وهناك توجه لأن ينال البرازيلي ديجو، فرصة المواصلة بعد المستوى المتميز الذي قدمه في الموسم الماضي، قبل تعرضه للإصابة بتمزق في الأنكل، والتي أبعدته عن الملاعب قبل شهرين من انتهاء مباريات الدوري.