شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: الأهلي يحسم موقفه من الانسحاب حسب نتيجة الزمالك والإنتاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضى منصور أهمية مباراة فريقه ضد الإنتاج الحربى، والتى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم الخميس بالمباراة المؤجلة من الجولة 31 للدورى.

قال مرتضى إن الأهلى أجل البت فى انسحابه من الدورى إلى السبت المقبل، انتظارا لنتيجة مباراة الزمالك ضد الإنتاج الحربى، بحيث يعلن انسحابه ويضرب كرسى فى الكلوب حال فوز الأبيض أو استكمال المسابقة حال تعثر الزمالك سواء بالهزيمة أو التعادل، لأنه يعلم أن الدورى ابتعد عنه لو فاز الأبيض.

شدد على أن هدف أوباما فى نصر حسين داى كان المفتاح للفوز بالكونفدرالية، ويتبقى للزمالك الجونة أو حرس الحدود، وأى فريق منهما سنواجهه سيكون بعد حسم موقفه من البقاء فى الدورى الممتاز أو الهبوط.