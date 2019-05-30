شكرا لقرائتكم الأهلى يعلن حجم إصابة حسين الشحات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الطبى للنادى الأهلى، إن حسين الشحات لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بشد فى عضلة السمانة، مضيفا أن اللاعب خاض تدريبات تأهيلية خفيفة فى الجيم وأعقبها تدريبات الجرى حول الملعب على هامش مران الفريق مساء أمس الأربعاء، حتى يتخلص اللاعب تدريجيا من آلام عضلة السمانة.
ويخضع اللاعب لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس؛ لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه فى تدريبات الفريق الجماعية.
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