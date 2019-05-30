شكرا لقرائتكم معسكر خارجى لفراعنة الجودو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أرسل مطيع فخر الدين رئيس اتحاد الجودو خطابات إلى 4 دول لإقامة معسكر خارجى فى إطار الاستعداد لبطولة العالم التى تقام باليابان أغسطس المقبل.
الدول التى تمت مخاطبتها هى كل من كوريا، واوزبكستان، وكازاخستان بالإضافة إلى اليابان مستضيفة البطولة، على أن يقام المعسكر قبل منافسات البطولة.
ومن المنتظر وصول رد من إحدى الدول على المخاطبات، ليتم التجهيز لسفر البعثة التى ستشارك فى المعسكر والبطولة.
يذكر أن منتخب الجودو يقيم معسكر بكرواتيا الشهر المقبل استعداد للمشاركة فى بطولة كندا الدولية
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