شكرا لقرائتكم الزمالك يخير اللاعبين بين عمرة أو حج مع مكافأة الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خير مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك لاعبى الفريق خلال الجلسة التى جمعتهم فى مران الفريق الأبيض أمس الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى اليوم الخميس بالجولة 31 والمؤجلة من عمر الدورى، بين أداء مناسك العمرة أو فريضة الحج كمكافأة بعد التتويج بلقب الكونفدرالية.

قال مرتضى منصور إن الإدارة ستصرف المكافأة على شقين مكافأة مالية، وسيتم صرفها يوم الأحد فيما تم صرف باقى مستحقات اللاعبين، والشق الثانى عمرة فى فترة توقف الدورى أو الحج مع إمكانية الحج للزوجة أو الوالد والوالدة والأخوات.

ومنح رئيس الزمالك اللاعبين حرية الاختيار والرد عليه فى وقت سابق، مشيرا إلى أنه سيجتمع مع محمد بدر المدير المالى لحسم قيمة المكافأة المالية.