شكرا لقرائتكم الاسماعيلي يجس نبص "جونيس" دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الإسماعيلى حسم مصير المدرب اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، سواء بالبقاء أو الرحيل لفتح قنوات اتصال معه لمعرفة طلباته لتدريب الدراويش.

وعلم "الخليج 365" أن هناك أصواتاً عديدة فى مجلس إدارة الإسماعيلى تؤيد التعاقد مع جونيس بسبب طريقة لعبه مع وادى دجلة والتى تناسب لحد كبير طريقة لعب الإسماعيلى التى يشتهر بها وتعزز فرص نجاحه حال قيادته للدراويش

ويبحث الإسماعيلى عن مدير فنى أجنبى يقود الفريق فى الموسم الجديد بعد رحيل البلجيكى سيدومير عن تدريب الدراويش قبل نهاية الموسم بسبب تراجع النتائج.

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وكان جونيس قد طلب تأجيل توقيعه على عقود التجديد لنادى وادى دجلة لمدة 3 مواسم مقبلة، رغم أنه اتفق على كل بنود التعاقد مع مجلس الإدارة إلا أنه لم يقم بالتوقيع حتى الأن على العقود بشكل رسمى.

ومن المنتظر أن يعقد مسئولو النادى الدجلاوى جلسة مع تاكيس جونيس عقب مواجهة الانتاج الحربى التى تحسم مسألة الهبوط لتحديد مصيره فى الفترة المقبلة.