شكرا لقرائتكم الأهلى يطمئن على "ركبة" إكرامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر الجهاز الفنى للأهلى التقرير الطبى لشريف إكرامى حارس مرمى الفريق، وذلك قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، وغاب شريف إكرامى عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء بسبب إصابته برشح خفيف فى الركبة تعرض له فى مران الفريق أمس الأول الثلاثاء حيث أكتفى اللاعب بأداء تدريبات بدنية خفيفة فى الجيم على هامش المران الجماعى.

ويواصل الأهلى تدريباته مساء اليوم الخميس، حيث يتصدر الفريق جدول الدورى برصيد 74 نقطة وتتبقى له مباراتان فى المسابقة أمام المقاولون والزمالك.