انت الان تتابع الحرس في مهمة البحث عن البقاء بالدوري ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

حرس الحدود

يستضيف استاد جهاز الرياضة العسكري، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أمام نظيره بيراميدز، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، وتعادل حرس الحدود مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، بينما فاز بيراميدز على النجوم بهدفين دون رد في إطار نفس الجولة، وقررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد مباراة اليوم إلى طاقم تحكيم مصري، بعدما تخلف نادي بيراميدز عن إرسال المستحقات الخاصة باستقدام حكام أجانب.

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ويسعى حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، للتمسك بالأمل الأخير في النجاة من شبح الهبوط، فلا بديل أمام الفريق العسكري سوى الفوز بالمباراتين المتبقيتين لضمان البقاء في دوري الأضواء والشهرة، وفي المقابل يبحث بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، عن مواصلة انتصاراته، لترك بصمة قبل رحيله رسميا عن