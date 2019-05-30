تشيلسي يؤكد رحيل الاستثنائي إيدين هازارد

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٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص
إيدين هازارد
أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي أن موسم فريقه تحول من كونه موسمًا جيدًا إلى غير عادي، عقب الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قدمنا موسمًا جيدًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري الإنجليزي، ولم يكن ذلك سهلا نظرًا للمستوى العالي للبطولة، ووصلنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين وأقصينا توتنهام وليفربول، ثم خسرنا أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وفي الدوري الأوروبي، فزنا في 12 مباراة وتعادلنا في 3 قبل أن نحقق اللقب، نحن الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في البطولة، ثم فزنا في النهائي 4-1 على فريق قوي".
وواصل مدرب البلوز: "موسمنا انتقل من كونه جيدا إلى غير عادي، ليس من السهل أن تلعب في دوري صعب وتستقر فيه بسهولة، كانت هناك صعوبات لكنني رأيت تغييرات قوية، ربما تغيرت أيضًا، كان هناك شعور آخر مع اللاعبين". وحول احتمالية رحيل نجم البلوز البلجيكي إيدين هازارد، صرح ساري: "أنا آسف لأنه سيرحل، إنه لاعب
وحول احتمالية رحيل نجم البلوز البلجيكي إيدين هازارد، صرح ساري: "أنا آسف لأنه سيرحل، إنه لاعب استثنائي، لديه مجال للتحسن أكثر عندما تفهمه فهو لاعب غير عادي، لكنه قوي".
وأحرز تشيلسي لقب الدوري الأوروبي بفوزه الساحق على مواطنه وجاره اللندني أرسنال 4-1، في المباراة النهائية على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو، وسجل أهداف تشيلسي كل من أوليفيه جيرو وبيدرو رودريجيز وإيدين هازارد، بينما أحرز أليكس أيوبي هدف أرسنال الوحيد.
وهذا اللقب هو الأول لتشيلسي في عهد ساري، الذي تدور شائعات حول إمكانية توليه تدريب يوفنتوس الموسم المقبل.
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