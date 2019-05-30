انت الان تتابع تشيلسي يؤكد رحيل الاستثنائي إيدين هازارد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٣٣ ص

إيدين هازارد

أكد ماوريسيو ساري، المدير الفني لنادي تشيلسي أن موسم فريقه تحول من كونه موسمًا جيدًا إلى غير عادي، عقب الفوز بلقب الدوري الأوروبي، وقال ساري في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "قدمنا موسمًا جيدًا، تأهلنا لدوري أبطال أوروبا عن طريق الدوري الإنجليزي، ولم يكن ذلك سهلا نظرًا للمستوى العالي للبطولة، ووصلنا إلى نهائي كأس رابطة المحترفين وأقصينا توتنهام وليفربول، ثم خسرنا أمام مانشستر سيتي بركلات الترجيح، وفي الدوري الأوروبي، فزنا في 12 مباراة وتعادلنا في 3 قبل أن نحقق اللقب، نحن الفريق الذي سجل أهدافا أكثر في البطولة، ثم فزنا في النهائي 4-1 على فريق قوي".

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وواصل مدرب البلوز: "موسمنا انتقل من كونه جيدا إلى غير عادي، ليس من السهل أن تلعب في دوري صعب وتستقر فيه بسهولة، كانت هناك صعوبات لكنني رأيت تغييرات قوية، ربما تغيرت أيضًا، كان هناك شعور آخر مع اللاعبين". وحول احتمالية رحيل نجم البلوز البلجيكي إيدين هازارد، صرح ساري: "أنا آسف لأنه سيرحل، إنه لاعب