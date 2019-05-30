الزمالك يسعى لتكرار فوز الدور الأول أمام الإنتاج

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٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
الزمالك
يحتضن استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً، لقاء نادي الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي، في المباراة المؤجلة من الجولة الواحدة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2018- 2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول بين الفريقين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة، على استاد السلام، انتهى بفوز القلعة البيضاء بهدفين مقابل هدف، وأحرز هدفي أبناء ميت عقبة يوسف إبراهيم أوباما، بينما أحرز هدف العجلات العربية محمد رجب من ضربة جزاء، واللقاء أداره الحكم محمد عادل وأشهر خلاله 3 بطاقات صفراء، وبطاقتين حمراوين، واحتسب ركلتي جزاء.
ويحتل الزمالك بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 66 نقطة، جمعها من 29 مباراة، فاز في 20 وتعادل في 6 وخسر في 3، وسجل أبناء القلعة البيضاء 58 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 25 هدفًا، بفارق ثلاث نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، وخلف الأهلي صاحب
بينما يحتل الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني المخضرم مختار مختار، المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 37 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 13 وخسر في 11، وسجل العجلات العربية 34 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 41 هدفًا، بفارق الأهداف عن وادي دجلة صاحب المركز الحادي عشر، وبفارق نقطة عن سموحة صاحب المركز العاشر.
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