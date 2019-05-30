انت الان تتابع الحكام تختار أمين عمر لإدارة لقاء الحرس ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٣٠ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٤٨ ص

حرس الحدود

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، قيادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، أمام نظيره بيراميدز، المقرر لها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز، إلى الحكم الدولي أمين عمر، بعدما تخلف نادي بيراميدز عن إرسال المستحقات الخاصة باستقدام حكام أجانب، وتعادل حرس الحدود مع وادي دجلة بهدف لكل فريق في الجولة الماضية، بينما فاز بيراميدز على النجوم بهدفين دون رد في إطار نفس الجولة.

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ويسعى حرس الحدود بقيادة مديره الفني طارق العشري، للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من شبح الهبوط، فلا بديل أمام الفريق العسكري سوى الفوز بالمباراتين المتبقيتين لضمان البقاء في دوري الأضواء والشهرة، وفي المقابل يبحث بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، عن مواصلة انتصاراته، لترك بصمة قبل رحيله رسميا عن الفريق