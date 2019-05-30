على طريقة فيريرا.. هل يهدم رئيس الزمالك فريق الكرة؟

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أنهى الزمالك السنوات العجاف للكرة المصرية بعد أن حصد لقب الكونفيدرالية ليكون التتويج الأول من جانب الكرة المصرية بلقب قاري منذ تتويج الأهلي بلقب الكونفيدرالية عام 2014

يبدو أن رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لا يتعلم من أخطاء الماضي القريب، فبعد عودة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، للتتويج بالبطولات القارية، بعد غياب 16 عامًا، منذ آخر لقب، بكأس السوبر، عام 2003، حيث توج ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى في التاريخ، عقب تغلبه على ضيفه نهضة بركان المغربي بنتيجة 5-3، بضربات الترجيح، في لقاء الإياب بالدور النهائي بالبطولة، الذي أقيم على ملعب برج العرب، فاجئ رئيس القلعة البيضاء الجميع، بإعلانه عن رحيل السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفارس الأبيض.

موقف مثير في مشهد مثير، صافح رئيس الزمالك كريستيان جروس على منصات التتويج، بشيئ من الفتور، على عكس ما فعله مع باقي المنظومة من لاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري. وخرج رئيس الزمالك، بتصريحات بعد نهاية مباراة نهائي الكونفيدرالية، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه، قائلًا: "قمت بالنزول لغرف خلع الملابس



موقف مثير



في مشهد مثير، صافح رئيس الزمالك كريستيان جروس على منصات التتويج، بشيئ من الفتور، على عكس ما فعله مع باقي المنظومة من لاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري. في مشهد مثير، صافح رئيس الزمالك كريستيان جروس على منصات التتويج، بشيئ من الفتور، على عكس ما فعله مع باقي المنظومة من لاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري. وخرج رئيس الزمالك، بتصريحات بعد نهاية مباراة نهائي الكونفيدرالية، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه، قائلًا: "قمت بالنزول لغرف خلع الملابس للاعبين بين الشوطين و أبلغتهم بأن يكونوا على قدر المسئولية في الشوط الثاني من مباراة نهضة بركان مؤكداً لهم ألا يلتفتوا لحديث جروس ونهاية قصته مع الزمالك بنهاية المباراة.. جروس انتهت قصته مع الزمالك اليوم بنهاية الكونفدرالية". دعم جروس

بعد إعلان رئيس الزمالك برحيل جروس عن قيادة الفريق، خرجت جماهير الفريق الأبيض، ودشنت هاشتاجَ بعنوان «#جددوا_عقد_جروس»، على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، لاستمرار المدرب السويسري مديرًا فنيا للفريق، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ماذا قدم جروس مع الزمالك؟



جروس خاض مع الزمالك 52 مباراة، بواقع 29 لقاء فى بطولة الدورى الممتاز، و16 مواجهة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية مباراتين بكأس مصر، وفوز في السوبر المصرى السعودى، حيث فاز في 31 مباراة، بواقع 20 فوز في بطولة الدوري، و 7 انتصارات فى الكونفدرالية، و فوزين فى كأس مصر، فوز في البطولة العربية ومثله فى السوبر المصري السعودى. جروس خاض مع الزمالك 52 مباراة، بواقع 29 لقاء فى بطولة الدورى الممتاز، و16 مواجهة فى الكونفدرالية و4 مباريات فى البطولة العربية مباراتين بكأس مصر، وفوز في السوبر المصرى السعودى، حيث فاز في 31 مباراة، بواقع 20 فوز في بطولة الدوري، و 7 انتصارات فى الكونفدرالية، و فوزين فى كأس مصر، فوز في البطولة العربية ومثله فى السوبر المصري السعودى. حقق 14 تعادلا، بواقع 6 تعادلات فى الدورى، ومثلهم فى الكونفدرالية، وتعادلين في كأس زايد. Advertisements فى حين خسر الفريق فى 7 مباريات فقط، بواقع 3 هزائم فى الدورى، ومثلهم فى الكونفدرالية، وهزيمة وحيدة فى كأس زايد. سجل الزمالك مع جروس 87 هدفًا، 58 هدفا فى الدورى، 3 في كأس مصر، هدفين فى السوبر المصري السعودى، هدفين فى كأس زايد، 22 هدفا فى بطولة الكونفدرالية. ونجح جروس في أن يقود الزمالك للفوز ببطولة الكونفدرالية للمرة الأولى تحت المسمى الجديد بعد مشوار صعب حيث عانى الأبيض في دور المجموعات، كما توج ببطولة كأس السوبر المصرى السعودى، وقاده للمنافسة على بطولتي الدوري وكأس مصر حتى الآن. فيريرا

ما يفعله رئيس الزمالك مع جروس يعيد إلى الأذهان ما فعله مع البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك، الذي يعد من أفضل المدربين الذين تولوا المهمة الفنية للفريق في آخر 15 عامًا، و نجح في التتويج بلقبي الدوري وكأس مصر وتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية، ورحل عن القلعة البيضاء، بعدما خاض معه 41 مباراة حقق الفوز في 30 لقاء وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مواجهات. واستطاع فيريرا أن يرتبط بعلاقة حب كبيرة مع جماهير الزمالك بعد أن أعاد بطولة الدوري مرة أخرى بعد غياب 10 سنوات لكنه تعرض لهجوم شديد من رئيس الزمالك كان أشهرها عقب مباراة السوبر المصري التي فاز بها الاهلي وتوترت العلاقة معه في الوقت الذي تلقى فيه عرضًا مغريًا من السد القطري براتب 150 ألف دولار شهريا (3 أضعاف ما كان يتقاضاه من الزمالك) ليرحل المدرب البرتغالي وتراجع مستوى الزمالك وقام بتغيير العديد من المدربين بسبب تراجع النتائج وهجوم رئيس النادي عليهم، قبل أن يتم التعاقد مع جروس الذي يعد أكثر مدرب استمر في منصب المدير الفني للزمالك تحت قيادة رئيسه الحالي. يجب على رئيس الزمالك أن يحافظ على الجهاز الفني والقوام الأساسي للفريق وآلا يرتكب أخطاء الماضي التي أبعدته عن التتويج بالدوري أو البطولات القارية وفي حالة رفض المدرب الاستمرار يجب أن يكون البديل على نفس المستوى هذا إذا أراد رئيس النادي ومجلس إدارته الاستمرار في حصد البطولات.

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