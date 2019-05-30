أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

ديلي ميل

تشيلسي يعانق المجد في باكو

عانق تشيلسي المجد الأوروبي في باكو بأذربيجان ونجح في التفوق على أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء أقيم بين الفريقين في نهائي الدوري الأوروبي.

هازارد سجل هدفين في فوز فريقه وفي أخر مباراة له مع فريقه بعد أن أعلن عقب المباراة أن هذه كانت لحظة الوداع.

مالك تشيلسي يشاهد فريقه لأول مرة منذ أكثر من عام

حضر الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي الإنجليزي لأول مرة مباراة رسمية لفريقه منذ أكثر من عام، وذلك في باكو لمشاهدة نهائي الدوري الأوروبي ضد أرسنال.

أبراموفيتش لديه أزمة في تأشيرة دخول إنجلترا وهو الأمر الذي يمنعه من حضور مباريات فريقه على ملعب ستامفورد بريدج كما كان معتاداً.

ذا صن

وداع مثالي

ودع البلجيكي إدين هازارد فريقه تشيلسي بشكل مثالي بتسجيل هدفين في نهائي الدوري الأوروبي وقيادة البلوز للتغلب على أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.

الفوز ببطولة الدوري الأوروبي وتسجيل هدفين كان الوداع المثالي لنجم تشيلسي الذي أعلن الرحيل، وسط تقارير تؤكد انتقاله إلى ريال مدريد.

ميرور

صفقة ساني تتعقد

تعقد موقف اللاعب الألماني ليروي ساني جناح مانشستر سيتي في الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني هذا الصيف.

العملاق الألماني يريد ضم اللاعب، لكن مانشستر سيتي يرفض بيع اللاعب، رغم التقارير التي أكدت رغبة بيب في السماح للاعب بالرحيل.

الصحافة الإيطالية

لاجازيتا ديللو سبورت

مصير جاسبريني

أعلن نادي أتالانتا عن مصير مدربه جيان جاسبريني من البقاء في النادي أو الرحيل.

وكتب جاسبريني تاريخًا جديدًا للنادي حيث تأهل بالفريق إلى دوري أبطال أوروبا بعد موسم رائع مع الفريق.

وقال رئيس النادي أنطونيو بيركاسي من خلال تصريحات إن المدير الفني مستمر رفقة الفريق ولني يرحل.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين اسم المدرب جاسبريني صاحب الـ61 عامًا وبين عدد من الأندية أبرزها نادي روما.

وأنهى نادي أتالانتا الموسم الحالي من السيريا آ في المركز الثالث برصيد 69 نقطة خلف نابولي صاحب المركز الثاني برصيد 79 نقطة ويوفنتوس بطل الدوري برصيد 90 نقطة.

كالتشيو ميركاتو

مقابلة باكو

ذكرت الصحيفة أن أندريا أنييلي، رئيس نادي يوفنتوس عقد جلسة مع مارويسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وأضافت الصحيفة أن الرجل الأول في يوفنتوس عقد مقابلة قصيرة مع ساري.

وكانت تقارير قد ربطت بين اسم المدرب ساري وبين نادي يوفنتوس من أجل تدريب البيانكونيري خلال الموسم المقبل.

ورحل ماسيمليانو أليجري عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري والذي تُوجَ فيه فريق السيدة العجوز باللقب الثامن على التوالي في السيريا آ.

كما أشارت تقارير إلى احتمالية كبيرة لرحيل المدرب ساري عن تشيلسي بعد نهاية الدوري الأوروبي.

الصحافة الألمانية

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بيلد

جوتزه إلى آرسنال؟

ذكرت الصحيفة أن إدارة آرسنال تستعد للدخول في مفاوضات مع ماريو جوتزه لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني من أجل الانتفال لصفوف الجانرز في الصيف الحالي.

ووفقًا للصحيفة فإن رغبة آرسنال تأتي في ظل انتهاء عقد جوتزه في صيف 2020 حيث لم تدخل إدارة دورتموند في مفاوضات مع صاحب الـ26 عامًا حتى الآن.

نجم بايرن ينصح دورتموند

وجه شتيفان إيفنبرج نجم بايرن ميونيخ السابق، نصيحة لمسئولي بوروسيا دورتموند من خلال التعاقد مع المدافع جيرم بواتينج في الصيف الحالي.

وأضاف نجم البافاري السابق، أن بواتينج أصبح بعيدًا عن حسابات نيكو كوفاتش المدير الفني للبايرن ولهذا أرشح دورتموند بالتعاقد مع صاحب الـ30 عامًا للاستفادة من خبراته الدفاعية.

الصحافة الفرنسية

فرانس فوتبول

موناكو يريد أورييه

يرغب نادي موناكو الفرنسي في الحصول على خدمات الإيفواري سيرج أورييه من توتنهام لتدعيم صفوفه في الصيف القادم، في ظل عدم مشاركته بشكل منتظم خلال الموسم الحالي مع الأرجنتيني ماورسيو بوتشتينو.

ويبحث موناكو عن تدعيمات في صفوف الفريق خلال الصيف القادم بعد المستوى السيئ للفريق الذي قادمه لحرب من أجل البقاء حتى الجولة الأخيرة من الدوري الفرنسي.

فياش بواش يضحي بروحه

صرح أندرى فياش بواش المدير الفني الجديد لنادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي أنه مستعد أن يقدم روحه إلى الفريق من أجل العودة للمستوى المعروف عنه تاريخيًا.

وقال فياش بواش العائد للتدريب بعد فترة من التوقف أن العمل في مارسيليا يمثل تجربة رائعة بالنسبة له، وأن هدفه في الموسم الأول هو تحقيق أحد المركز الثلاث الأولى في الدوري للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

الصحافة الإسبانية

ماركا

الريال يقترب من صفقة فرنسية

اقترب نادي ريال مدريد الإسباني، من التعاقد مع المدافع الأيسر لنادي ليون الفرنسي، فيرلاند ميندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للصحيفة، فإن ريال مدريد قدم عرضا مقابل 30 مليون يورو، بينما يريد ليون الحصول على 50 مليونًا.

أس

برشلونة الأكثر تمثيلا في مونديال السيدات

كشفت الصحيفة أن نادي برشلونة الإسباني، سيكون الأكثر تمثيلا في بطولة كأس العالم للسيدات في فرنسا، حيث يشارك عدد كبير من لاعباته مع منتخبات مختلفة.

النادي الكتالوني سيكون ممثلا بـ 15 لاعبة مع عدة منتخبات.

وذكرت الصحيفة أن نادي أولمبيك ليون الفرنسي يحتل المركز الثاني في هذا الخصوص بمشاركة 14 لاعبة في منافسات البطولة التي تنطلق مطلع الشهر المقبل.

وتأتي الأندية الإنجليزية في مرتبة لاحقة في قائمة أكثر الأندية الممثلة في مونديال السيدات، حيث يمثل ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد بـ 12 لاعبة لكل فريق.

وفجرت الأندية الأسيوية مفاجأة كبيرة في هذه الاحصائية، فقد جاء نادي هيونداي ستيل في المركز الرابع بـ 11 لاعبة يليه بونديت أسيا التايلاندي بعشر لاعبات.

نيمار يثير الذعر

أثار النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ذعرا كبيرا في معسكر منتخب البرازيل الذي يستعد لخوض منافسات بطولة كوبا أمريكا 2019 الشهر المقبل، بعدما تعرض لإصابة في الركبة في أول تدريباته مع الفريق.

نيمار تعرض لإصابة في الركبة اليسرى خلال المران الأول لمنتخب "السامبا" الذي جرى أمس الثلاثاء استعداد للبطولة التي ستنطلق على الأراضي البرازيلية في 14 يونيو المقبل.

قبيل انتهاء المران بوقت قصير قام نيمار بركل الكرة ثم أمسك بركبته وبدت عليه علامات الألم.

وتوقف النجم البرازيلي لبضع دقائق بعد هذه التصويبة وحاول العودة للمران مجددا ولكن الآلام داهمته مجددا ليخرج من الملعب واضعا يده فوق وجهه واعترته علامات الغضب والألم والإحباط.