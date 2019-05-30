قائمة الزمالك لمباراة الإنتاج.. جروس يستبعد مدبولي وعنتر

أعلن الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، عن قائمة الفريق لمباراة الإنتاج الحربي بالدوري. ويستعد الزمالك لملاقاة الإنتاج الحربي مساء اليوم الخميس، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ31 لمسابقة الدوري. وقام جروس باستبعاد الثنائي أحمد مدبولي ومحمد عنتر لأسباب فنية. ويغيب عن الفريق كل من طارق حامد وبهاء مجدي وعمر السعيد للإيقاف وعماد السيد ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة. Advertisements وجاءت قائمة الزمالك على النحو التالي: حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح. خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمد كماتشو. خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ومحمود كهربا. خط الهجوم: حميد أحداد وخالد بوطيب.

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