شكرا لقرائتكم الزمالك يواجه الإنتاج الحربى بصافرة رومانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت مباراة الزمالك والإنتاج الحربى المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم الخميس، فى الأسبوع الحادى والثلاثين إلى طاقم حكام رومانى.

ويعود فريق الزمالك للمنافسة بقوة على لقب الدورى، بمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

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ويرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى آخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.

من جانبه، شدد كريستيان جروس، على لاعبيه بضرورة غلق ملف الكونفدرالية الأفريقية، والتركيز فى مواجهة الإنتاج، وعدم التهاون أو الشعور بتحقيق الانجاز الأفريقى ومن ثم عدم التركيز فى أول مباراة بالدورى بعد حصد اللقب، حيث تحدث الخواجة السويسرى مع اللاعبين مطالبهم بضرورة تحقيق الفوز خلال مواجهة الفريق الحربى، واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المقدمة التى يحتلها الأهلى حاليًا، مؤكدًا أنه لا يوجد مجال للتفريط فى أى نقطة من المباريات المقبلة.