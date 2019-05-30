شكرا لقرائتكم أمين عمر يدير مواجهة بيراميدز وحرس الحدود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسندت مباراة بيراميدز وحرس الحدود على استاد جهاز الرياضة العسكرى، التى ستقام فى العاشرة مساء اليوم الخميس، فى الأسبوع الـ34 من منافسات الدورى، للحكم أمين عمر.

يدخل حرس الحدود المباراة فى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 12 مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدفا وتلقت شباكه 35 هدفا، ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 19 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدفا وتلقت شباكه 30 هدفا.