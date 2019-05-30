شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى.. زيزو بديلا لطارق حامد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك، على التشكيل الذى سيخوض به لقاء الإنتاج الحربى فى العاشرة من مساء اليوم باستاد بتروسبورت.

ويعود محمود عبد العزيز للتشكيل الأساسى لتعويض غياب طارق حامد عن المباراة بسبب الإيقاف.

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ومن المتوقع أن يكون تشكيل الزمالك مكون من محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمود حمدى الونش، وحمدى النقاز، فى الوسط محمود عبد العزيز زيزو، ومحمد إبراهيم، أمامهم محمود كهربا ويوسف أوباما إبراهيم حسن، وفى الهجوم المغربى حميد أحداد.