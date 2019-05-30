شكرا لقرائتكم اختبار طبى لجونيور أجاى فى مران الأهلى اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع النيجيرى جونيور أجاى مهاجم الأهلى لاختبار طبى لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة فى مران الفريق مساء اليوم الخميس.

ويعانى أجاى من كدمة فى القدم اكتفى على إثرها بأداء تدريبات بدنية خفيفة بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق أمس الأربعاء.

جدير بالكر يذكر أن الأهلى يتصدر جدول الدورى الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان فى المسابقة أمام المقاولون والزمالك.