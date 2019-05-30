شكرا لقرائتكم طبع 3 آلاف تذكرة لمواجهة الاتحاد وسموحة فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طبع مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، 3 آلاف تذكرة لمباراة زعيم الثغر أمام سموحة، بعد التأكد بإقامة اللقاء بالجماهير، فى الجولة الأخيرة ببطولة الدورى، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب.

ويقود الاتحاد فى هذه المباراة المصيرية طلعت يوسف خلفًا لحلمى طولان، الذى قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش فى الجولة الـ33 من بطولة الدورى.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة، ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.