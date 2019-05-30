الزمالك يقدم عرضا ماليا لـ جروس للاستمرار بقيادة الفريق...

جدة - عمرو شويل

قدم نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، عرضًا ماليًا للمدرب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض لمواصلة مشواره بالفريق كمدير فنى وحتى نهاية الموسم المقبل.

ووفقًا لمصدر مطلع داخل نادى الزمالك، فإن الزمالك استقر على 750 ألف دولار راتبًا سنويًا له والجهاز الفنى المعاون ما يوازى 12 مليون جنيه لحث المدرب على البقاء.

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ويدخل راتب جروس مع جهازه الفنى المعاون، حيث يسعى أمير مرتضى المشرف العام على الفريق لإقناع المدرب السويسرى على البقاء فى قيادة الفريق، فى ظل رغبة الجماهير فى الابقاء عليه والتأكيد على عدم قدرة خزينة النادى تحمل قيمة مالية أكبر.

يذكر أن المستشار تركى ال الشيخ أعلن فى وقت سابق تحمله الراتب الحالى للمدرب السويسرى والبالغ مليون و250 ألف دولار فى الموسم، وينتظر جروس الانتهاء من المباراتين المقبلتين للزمالك قبل انطلاق أمم أفريقيا لحسم موقفه من الاستمرار مع الزمالك من عدمه وفقًا للعرض المقدم.