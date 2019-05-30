جماهير هدرسفيلد تتوقع رحيل رمضان صبحى...

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جدة - عمرو شويل
توقع 77.7% من جماهير هدرسفيلد الإنجليزى رحيل رمضان صبحى المعار لفريق النادى الأهلى حاليًا عن صفوف الفريق الموسم المقبل، والذى هبط للدرجة الأولى بعد موسم لم يقدم خلاله المتوقع ليودع أشهر دوريات العالم.
ويسعى النادى الأهلى إلى الابقاء على لاعبه المعار لاحتياجه الشديد لخدماته فى ظل الاضافة التى منحها للمارد الأحمر من عودته بيناير الماضى.
ونشر موقع صحيفة "اكسماينر" نتائج تصويت الجماهير على اللاعبين المرشح رحيلهم عن النادى بعد الهبوط للدرجة الأدنى، حيث جاء رمضان صبحى ثالث فى الترتيب الذى نشرته الصحيفة وجاء كالتالى..
المرتبة الأولى: زانكا بنسبة 93.9 %
المرتبة الثانية: فيليب بيلينج بنسبة 93.9 %
المرتبة الثالثة: رمضان صبحى بنسبة 77.7 %
المرتبة الرابعة: عبد الحميد صبيرى بنسبة 75.7 %
المرتبة الخامسة: أرون موى بنسبة 71.7 %
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