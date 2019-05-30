رئيس سموحة يطلب عدم اسناد مباريات الفريق لـ3 حكام

مصراوي

طلب فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، من اتحاد الكرة، عدم اسناد مباريات الفريق لـ3 حكام خلال الفترة المقبلة.

ويستعد سموحة لملاقاة الاتحاد السكندري في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وكتب فرج عامر من خلال حسابه الرسمي على "تويتر" "يرجي عدم اسناد المباراة القادمة او اي مباراة الموسم المقبل الي الحكام الاتي اسمائهم جهاد جريشة، ومحمد عادل، وطارق مجدي".

واختتم رئيس سموحة تصريحاته قائلا "تلك مناشدة لاتحاد الكرة من نادي سموحة الرياضي، مع كامل الاحترام للاتحاد المصري لكرة القدم".