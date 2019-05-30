شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما لمباراة بيراميدز وحرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير الحكم الدولى أمين عمر مباراة حرس الحدود وبيراميدز، التى ستقام مساء اليوم فى الأسبوع الـ34 بالدورى على ستاد جهاز الرياضة العسكرى. ويحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 12 مثلها، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكهم 35 هدفا، ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 69 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 19 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 60 هدفاً وتلقت شباكه 30.

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