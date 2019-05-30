شكرا لقرائتكم خبر عن حكم رومانى لمباراة الزمالك والإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدير مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، مساء اليوم، طاقم حكام رومانى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ31 بالدورى.

ويعود الزمالك للمنافسة بقوة على لقب الدورى بمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى آخر لقاءات الدورى، لاسيما أن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهتا المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.

من جهته، شدد كريستيان جروس على لاعبيه بضرورة غلق ملف الكونفدرالية الأفريقية، والتركيز فى مواجهة الإنتاج، وعدم التهاون أو الشعور بتحقيق الانجاز الأفريقى ومن ثم عدم التركيز فى أول مباراة بالدورى بعد حصد اللقب، حيث تحدث الخواجة السويسرى مع اللاعبين مطالبهم بضرورة تحقيق الفوز خلال مواجهة الفريق الحربى، واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المقدمة التى يحتلها الأهلى حاليًا، مؤكدًا أنه لا يوجد مجال للتفريط فى أى نقطة من المباريات المقبلة.