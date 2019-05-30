شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يختبر أجاى طبياً قبل المشاركة فى المران الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع النيجيرى جونيور أجاى، مهاجم الأهلى، لاختبار طبى لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة فى مران الفريق مساء اليوم الخميس.
واكتفى أجاى بأداء تدريبات بدنية خفيفة بالجرى حول الملعب على هامش مران الفريق أمس، الأربعاء، وأدى اللاعب النيجيرى تدريبات تأهيلية خفيفة نظراً لمعاناته من كدمة فى القدم.
يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الدورى الممتاز برصيد 74 نقطة، ويتبقى له مباراتان فى المسابقة أمام المقاولون والزمالك.
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