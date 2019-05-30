شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام الإنتاج الحربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى الزمالك على التشكيل الذى سيخوض به لقاء الإنتاج الحربى، المقرر له العاشرة مساء اليوم على ملعب بتروسبورت، والتى وضع خلالها محمود عبد العزيز بدلا لطارق حامد الغائب عن المباراة بسبب الإيقاف.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك بتشكيل يضم كلا من: محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمود حمدى الونش، وحمدى النقاز، فى الوسط محمود عبد العزيز زيزو، ومحمد إبراهيم، أمامهم محمود كهربا ويوسف أوباما وإبراهيم حسن، وفى الهجوم المغربى حميد أحداد.