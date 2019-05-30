سوبر كورة يكشف تفاصيل عرض الزمالك للسويسرى كريستيان جروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، عرضًا ماليًا للمدرب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض لمواصلة مشواره بالفريق كمدير فنى وحتى نهاية الموسم المقبل. لمعرفة تفاصيل عرض الزمالك المالى لجروس اضغط هنا

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