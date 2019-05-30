شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يقرر طبع 3 آلاف تذكرة لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، طبع 3 آلاف تذكرة لمباراة زعيم الثغر أمام سموحة بعد التأكد من إقامة اللقاء بالجماهير، فى الجولة الأخيرة ببطولة الدورى والمقرر إقامتها الاثنين المقبل على استاد برج العرب.

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وكان نادى الاتحاد السكندري قد أعلن تولى طلعت يوسف مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لحلمى طولان الذى قدم استقالته عقب الخسارة برباعية نظيفة من طلائع الجيش فى الجولة الـ33 من بطولة الدورى.

وتجمد رصيد الاتحاد السكندرى عند 36 نقطة، ويتبقى له مباراة أخيرة أمام سموحة فى الأسبوع الرابع والثلاثين.