شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك الأفريقى يواجه الإنتاج الحربى فى رحلة اقتناص لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق الزمالك للمنافسة بقوة على لقب الدورى، بمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

حيث يرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.

من جانبه، شدد كريستيان جروس، على لاعبيه بضرورة غلق ملف الكونفدرالية الأفريقية، والتركيز فى مواجهة الإنتاج، وعدم التهاون أو الشعور بتحقيق الانجاز الأفريقى ومن ثم عدم التركيز فى أول مباراة بالدورى بعد حصد اللقب، حيث تحدث الخواجة السويسرى مع اللاعبين مطالبهم بضرورة تحقيق الفوز خلال مواجهة الفريق الحربى، واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المقدمة التى يحتلها الأهلى حاليًا، مؤكدًا إنه لا يوجد مجال للتفريط فى أى نقطة من المباريات المقبلة.

Advertisements

كما رفض جروس التحدث مع اللاعبين حول مصيره مع القلعة البيضاء، وتجاهل هذا الأمر بشكل كلى، حتى لا يؤثر على تركيز اللاعبين، خاصة وأن عقده مع الزمالك سينتهى بعد مواجهة الإنتاج الحربى، ومازال الأمر غير محسوم بالنسبة لمجلس الإدارة، سواء باستمرار الخواجة حتى نهاية الموسم الكروى، أو رحيله والاستعانة بمدير فنى سواء دائم أو مؤقت لاستكمال ما يتبقى من الدورى هذا الموسم.

على الجانب الأخر، طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج، لاعبيه باستغلال نشوة لاعبى الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، والذى مازال يطارد الإنتاج الذى لم يحسم موقفه حتى الأن، كما شدد مختار على ضرورة استغلال تقدم جناحى الأبيض، والعمل على التسجيل من أنصاف الفرص، مع التأمين الدفاعى المحكم وعدم منح الأبيض أى فرصة للوصول إلى المرمى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.

ويغيب عن الزمالك الثلاثى طارق حامد وعمر السعيد وبهاء مجدى، للإيقاف، وحرص الجهاز الأبيض على تجهيز يوسف أوباما ومحمد إبراهيم من أجل تواجد أحدهما فى مركز صانع اللعب والأخر بجوار محمود عبد العزيز فى وسط الملعب لتعويض غياب طارق حامد، فيما سيعود التونسى حمدى النقاز، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بعد غيابه عن مباراة الفريق الأخيرة فى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان للإيقاف، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى، فى الدفاع عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمود حمدى الونش، وحمدى النقاز، فى الوسط محمود عبد العزيز زيزو، ومحمد إبراهيم، أمامهم محمود كهربا ويوسف أوباما ومحمد إبراهيم، وفى الهجوم المغربى خالد بوطيب أو حميد أحداد.