الزمالك "المنتشي" بالتتويج الأفريقي يعود للدوري بصدام مع الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أيمن جيلبرتو:

يعود نادي الزمالك من جديد لمشواره المحلي، منتشيًا بتتويجه الأخير بكأس الكونفيدرالية الأفريقية، بصدام أمام الانتاج الحربي.

ويلعب الزمالك ونظيره الإنتاج الحربي في العاشرة مساء اليوم الخميس، ضمن مباراة مؤجلة من الجولة الـ31 لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بترتيب جدول المسابقة برصيد 66 نقطة من 29 مباراة، بينما يأتي الإنتاج في المركز الـ12 برصيد 37 نقطة من 32 مباراة.

وكانت مباراة الزمالك والإنتاج الحربي قد تأجلت مرتين بسبب مشاركة الزمالك في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وساهم تأجيل المباراة في تتويج الفريق باللقب الأفريقي بسبب الحصول على مزيد من الراحة.

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الزمالك يعود لمشاركاته المحلية أملا في استغلال مؤجلاته للحاق بقمة الدوري التي يتصدرها حاليًا النادي الأهلي، والذي تعثر مؤخرًا أمام الإسماعيلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويلعب الزمالك مع الإنتاج الحربي مساء الخميس، ثم يلاقي حرس الحدود أو الجونة يوم 3 يونيو المقبل، وتتوقف بعد ذلك المسابقة بسبب استعدادات المنتخب لمنافسات كأس أمم أفريقيا 2019.

ويغيب عن الفريق كل من طارق حامد وبهاء مجدي وعمر السعيد للإيقاف وعماد السيد ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة، بجانب قيام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، باستبعاد كلا من أحمد مدبولي ومحمد عنتر.

وقام رئيس نادي الزمالك بعقد جلسة مع لاعبيه وطالبهم بضرورة تحقيق الفوز في جميع مؤجلات الفريق بالدوري، من أجل حسم اللقب، حتى لو تعادلوا مع الأهلي في المباراة الأخيرة من البطولة.

وأكد رئيس الزمالك ثقته في جميع اللاعبين وقدرتهم على تحقيق مزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.