تعرف على مواعيد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري.

الدوري المصري

10:00 ـ الزمالك VS الإنتاج الحربي ـ القناة الناقلة: On Sport

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ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 66 نقطة جمعهم من 29 مباراة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 33 جولة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.

10:00 ـ حرس الحدد vs بيراميدز ـ القناة الناقلة: On Sports 2

ويدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 59 نقطة جمعهم من 33 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي خاض 32 مباراة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ 14 برصيد 36 نقطة.