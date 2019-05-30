تعرف على مواعيد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الخميس مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري.
الدوري المصري
10:00 ـ الزمالك VS الإنتاج الحربي ـ القناة الناقلة: On Sport
ويدخل الزمالك اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 66 نقطة جمعهم من 29 مباراة بفارق 3 نقاط عن بيراميدز الوصيف الذي خاض 33 جولة، بينما يحتل الإنتاج الحربي المركز الـ 12 بجدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة.
10:00 ـ حرس الحدد vs بيراميدز ـ القناة الناقلة: On Sports 2
ويدخل بيراميدز اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 59 نقطة جمعهم من 33 مباراة بفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي خاض 32 مباراة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الـ 14 برصيد 36 نقطة.
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