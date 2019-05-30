مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي

يواجه الزمالك، فريق الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الخميس،على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..

محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى

Advertisements

فى الدفاع: عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمود حمدى الونش، وحمدى النقاز

فى الوسط: محمود عبد العزيز زيزو، ومحمد إبراهيم، أمامهم محمود كهربا ويوسف أوباما

فى الهجوم: خالد بوطيب أو حميد أحداد ويرغب الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.