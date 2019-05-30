يواجه الزمالك، فريق الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما فى العاشرة مساء اليوم، الخميس،على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من..
محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة المرمى
فى الدفاع: عبد الله جمعة، ومحمود علاء، ومحمود حمدى الونش، وحمدى النقاز
فى الوسط: محمود عبد العزيز زيزو، ومحمد إبراهيم، أمامهم محمود كهربا ويوسف أوباما
فى الهجوم: خالد بوطيب أو حميد أحداد ويرغب الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.