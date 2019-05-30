موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي والقنوات الناقلة

يعود فريق الزمالك للمنافسة بقوة على لقب الدورى، بمواجهة الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم، الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة في تمام العاشرة مساء، على قنوات أون سبورت والنايل سبورت.

ويرغب الفريق الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.