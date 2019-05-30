مدرب جديد وتطوير التتش ومعسكر أوروبي.. ننشر خطة مجلس الأهلي للموسم الجديد

ينوى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيس لجنة الكرة بالنادي، إحداث تغييرات جذرية فى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بقيادة لاسارتي، خاصة فى ظل عدم رضاه عن المردود الفنى للفريق فى الوقت الحالى.

ويأتي ذلك إلى جانب تطوير أرضية ملعب التتش التى يعوق تدريب الفريق بها خلال الموسم الحالى إجراء أى إصلاحات جديدة فيها، حيث يدرس النادى فى الوقت الحالى أكثر من عرض لعدد من الشركات، من أجل تولى تطويرها وتهيئتها بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

كما يسعى المجلس لتوفير معسكر إعداد مميز خلال الـ60 يوماً، التى تسبق الموسم الجديد.