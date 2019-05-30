الزمالك يعود للمنافسات المحلية بمواجهة الانتاج الحربى.. اليوم

يعود نادى الزمالك للمنافسات المحلية، بمواجهة نظيره الإنتاج الحربى، فى العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

ويرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32

مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32

مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.

وفى المقابل طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج، لاعبيه باستغلال نشوة لاعبى الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، والذى مازال يطارد الإنتاج الذى لم يحسم موقفه حتى الأن، كما شدد مختار على ضرورة استغلال تقدم جناحى الأبيض، والعمل على التسجيل من أنصاف الفرص، مع التأمين الدفاعى المحكم وعدم منح الأبيض أى فرصة للوصول إلى المرمى.