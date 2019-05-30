الألماني شابوت يلتحق بكتيبة ماركو جيامباولو

إلتحق قلب الدفاع الألماني الشاب “جوليان شابوت” بصفوف نادي سامبدوريا الإيطالي هذا الأسبوع بتوصية من المدير الفني ماركو جيامباولو.

صاحب الـ 21 عامًا والذي سبق له تمثيل منتخب شباب ألمانيا تحت 20 عامًا، وقع على عقد مدته ثلاثة أعوام مع سامبدوريا، ينتهي في 30 يونيه 2022.

ولعب شابوت الأدوار الأولى مع فريقه السابق “جرونجين” في الدوري الهولندي الممتاز خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 28 مباراة.

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ويجيد صاحب الـ 195 سم، في مركز قلب الدفاع الأيمن أو الأيسر، كما يمكنه اللعب في مركز لاعب الوسط الدفاعي.

وتعتقد وسائل الإعلام الإيطالية أن انضمامه لسامبدوريا قد كلف حوالي أربعة ملايين يورو، علمًا بأنه لم يكلف جرونجين أكثر من مليوني يورو حين انضم لصفوفه من سبارتا روتردام الهولندي في يوليو 2018.

وبدأ شابوت مسيرته الكروية عام 2013 في أكاديمية نادي فرانكفورت ومنه انتقل إلى لايبزيج بالمجان في عام 2014 إلا أنه اكتفى بتمثيل فريق الشباب تحت 19 عامًا، وبعد ثلاثة أعوام انضم بالمجان إلى سبارتا روتردام.