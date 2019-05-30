اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر (تغطية مباشرة) عبر قناة Youtube ON SPORT

استقر مجلس إدارة الزمالك علي بديل السويسري كريستيان جروس مدرب الفريق الحالي والذي اقترب من الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

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وذكرت تقارير صحفية أن نادي الزمالك حسم اتفاقه مع خالد جلال المدير الفنى للفريق، من أجل تولى مهمة تدريب الفارس الأبيض عقب مواجهة الإنتاج الحربى المقبلة.