اونلاين | رابط live on مشاهدة مباراة الزمالك والانتاج الحربي بث مباشر ( تغطية مباشرة ) يلا لايف مباراة الزمالك StaR kora

وافق اتحاد الكرة المصري، على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزملك والإنتاج الحربي، التي تقام غدًا الخميس في إطار اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 بالدوري الممتاز.

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وكان الزمالك قد أرسل اليوم مبلغ 25 ألف دولار، قيمة استقدام الطاقم الأجنبي، ورغم تأخر مسؤولي الأبيض في إرسال قيمة مستحقات الحكام، ورفض اتحاد الكرة في البداية الطلب، إلا أن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام وافق وخاطب أكثر من دولة أوروبية مساء اليوم، وتلقى موافقات من اليونان والمجر.