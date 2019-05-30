رياضة | ظهير ليفربول يتحدث عن "نقطة الغباء" أمام توتنهام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ظهير ليفربول يتحدث عن "نقطة الغباء" أمام توتنهام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد آندي روبرتسون الظهير الأيسر لليفربول أن فريقه لن يسقط في فخ التفكير في أنه "يستحق" لقب دوري أبطال أوروبا، بعد الموسم المذهل الذي قدمه، لكنه كان بلا فائدة حتى الآن.

وأوضح روبرتسون أن فكرة استحقاق الفريق إنهاء الموسم بلقب مضللة، وأن أي نجاح ضد توتنهام هوتسبير في نهائي دوري أبطال أوروبا، في مدريد بعد غد السبت، يجب أن يكون عن جدارة.

وقال روبرتسون: "سمعت بعض الأشخاص يقولون هذا، لكن بالنسبة لي لا نستحق أي شيء بعد.. الدوري الممتاز أظهر ذلك، العديد من الأشخاص سيتحدثون عن أن 97 نقطة تستحق الحصول على لقب، لكننا لم نفعل ذلك لأن مانشستر سيتي حصد 98 نقطة".

وتابع روبرتسون: "سيتي كان أفضل منا بهذا القدر الضئيل في النهاية.. لا نستحق أي شيء سوى ما نقدمه في المباراة والنتيجة الأخيرة".

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وأضاف: "لو قدمنا 100% مما لدينا وكان مستوانا جيدا، عندها سنستحق ذلك.. لكننا لن ندخل المباراة بتفكير أننا نستحق الحصول على اللقب، لأننا قدمنا موسما جيدا وحصلنا على 97 نقطة، مطلقا، سنكون أغبياء لو فعلنا ذلك".

وأشار روبرتسون إلى أن نهج ليفربول يجب أن يكون مناسبا، ضد فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

وقال: "كنا لا نهدأ هذا الموسم وعلينا فعل ذلك مجددا.. لكني شاهدت توتنهام في آخر ثلاث أو أربع سنوات بقيادة بوكيتينو وكان لا يهدأ أيضا.. أسلوب دخوله المباريات وانتزاع الانتصارات فهو يدمر منافسيه.. توتنهام تغلب علينا في الموسم الماضي، ولو قدم هذا الأداء مرة أخرى سنكون بحاجة إلى أداء مذهل، أمام فريق رائع يملك لاعبين رائعين".

وتابع: "في مباريات قمة الدوري الممتاز يجب ألا تهدأ، الوصول إلى المربع الذهبي ليس سهلا، لو فعلنا ذلك في المباراة فأعتقد أننا نستطيع تحقيق الفوز، لكن يجب أن نثبت ذلك.. يجب أن نظهر مثل الفريق الذي لعب في آخر عشرة أشهر من الموسم".