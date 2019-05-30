رياضة | برشلونة يفاوض "قاهره" لخلافة لويس سواريز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يفاوض "قاهره" لخلافة لويس سواريز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط فريق برشلونة الإسباني لضم رودريجو مورينو مهاجم فريق فالنسيا الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية لخلافة لويس سواريز المهاجم الحالي للفريق الكتالوني.

وسجل مورينو هدفًا في فوز فريقه بهدفين لهدف على حساب برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا لكن فالنسيا سيكون مضطرا لبيع بعض اللاعبين بسبب القواعد المالية النظيفة وقد يستغل البارسا هذا الأمر و يتعاقد مع رودريجو .

ويرتبط رودريجو مورينو بعقد تصل قيمة فسخه إلى 120 مليون يورو و لكن التقارير تفيد أن فالنسيا قد يوافق على بيعه مقابل 60 مليون يورو .