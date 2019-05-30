رياضة | الأهلي يكثف مفاوضاته مع "خليفة" مارتن لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكثف مفاوضاته مع "خليفة" مارتن لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كثف النادي الأهلي اتصالاته مع الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا لخلافة مارتن لاسارتي في تدريب القلعة الحمراء بعد انتهاء بطولة أمم إفريقيا 2019.
ويسعى الأهلي للاتفاق مع سباستيان ديسابر الذي سبق له تدريب الإسماعيلي على التفاصيل المادية تمهيدًا للإطاحة بمارتن لاسارتي وقدوم ديسابر.
وترى جماهير الأهلي أن مارتن لاسارتي لم يحقق طموحات القلعة الحمراء بدليل الخروج أمام صن داونز الجنوب إفريقي بخماسية من دوري أبطال إفريقيا.