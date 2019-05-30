رياضة | الزمالك يتحدى الإنتاج الحربي لاستعادة وصافة الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتحدى الإنتاج الحربي لاستعادة وصافة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصطدم فريق الزمالك بنظيره الإنتاج الحربي في الساعة العاشرة مساء اليوم على استاد بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة خلف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة بينما الأهلي في الصدارة برصيد 74 نقطة والإنتاج الحربي في المركز الثاني عشر برصيد 37 نقطة.

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ويدخل الزمالك مباراة الإنتاج الحربي بحثًا عن الفوز واستعادة وصافة الدوري المصري ثم المنافسة على اللقب في المباريات المقبلة خاصة أنه يتبقى له 4 مباريات بعد مباراة الإنتاج بخلاف الأهلي الذي يتبقى له مباراتان فقط.

ويواجه الزمالك فريق الإنتاج الحربي منتشيًا بفوزه ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي رغم أن مستقبل كريستيان جروس في تدريب الفريق لم يحسم.