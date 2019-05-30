رياضة | الأهلي يدرس التراجع عن صفقة لابا كودجو بسبب لاسارتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس التراجع عن صفقة لابا كودجو بسبب لاسارتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس النادي الأهلي التراجع عن ضم التوجولي لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويفكر الأهلي في التراجع عن صفقة لابا كودجو بناءً على تعليمات الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي الذي لم يقتنع بقدرات كودجو بالشكل الذى يستحق أن يتعاقد معه النادي.

وترك مجلس الأهلي الباب مفتوحًا أمام لابا كودجو لإمكانية ضمه إذا لم يغال في مطالبه المادية في ظل عدم قناعة مارتن لاسارتي به.