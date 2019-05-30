رياضة | بسبب حالة محمد صلاح.. يويفا يطالب بتعديل قانون الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب حالة محمد صلاح.. يويفا يطالب بتعديل قانون الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مسؤولي سن قوانين كرة القدم، بدراسة إجراء تعديلات على آلية التعامل مع اللاعبين الذين يشتبه في تعرضهم لارتجاج في المخ خلال المباريات الرسمية.

وأصدر يويفا بيانًا أكد فيه أنه من الممكن إجراء تعديلات على القواعد الخاصة بتبديل اللاعبين بحيث تمنح أعضاء الجهاز الطبي مزيدًا من الوقت للكشف عن تعرض لاعب لارتجاج في المخ.

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وقال ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا: "صحة اللاعبين ذات أهمية قصوى، وأثق بقوة في أن القواعد الحالية لحالات الارتجاج بحاجة للتحديث من أجل حماية اللاعبين وكذلك الأطباء من خلال منح الفرصة للتشخيص المناسب دون إلحاق ضرر بالفرق المتنافسة".

وأوضح بيان اللجنة أن تغيير القوانين المتعلقة بالتبديلات سيكون من شأنه "تقليص الضغط على الجهاز الطبي ومنح الأطباء مزيدا من الوقت لتقييم وجود ارتجاج محتمل خلال الكشف خارج الملعب، وذلك لضمان عدم عودة لاعب إلى داخل المستطيل الأخضر وهو يعاني من ارتجاج".

وتعرض محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي للسقوط أرضًا في كرة مشتركة مع حارس نيوكاسل في الدوري الانجليزي، واحتاج للعلاج قبل أن يتم استبداله منعًا للتعرض لمضاعفات.