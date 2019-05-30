الشهري يغادر لـ«دبي» اليوم لإجراء العملية غداً

جدة - عمرو شويل الرياض -الخليج 365- عبدالمجيد بن طالب:

يغادر صباح اليوم الخميس لاعب خط وسط نادي النصر الكابتن يحيى الشهري إلى دبي لإجراء الفحوصات الطبية على موضع إصابته في الكتف “خلع ” وحاجته لإجراء عملية جراحية المقررة يوم غداً الجمعة في أحد المستشفيات المتخصصة في دبي.

يذكر أن الشهري عانه من الإصابة نفسها في منتصف الموسم وقام بإجراء العديد من عمليات التقوية لإكمال موسمه مع الفريق وعدم إجراء العملية في حينها لحاجة الفريق له.

وسيحدد الطبيب المختص موعد عودته للتدريبات ومدى إستجابته للعلاج الطبيعي بعد العملية.