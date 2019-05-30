أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تراجعه عن مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022.
وبحسب تقارير فإن هذا العديد يصبح كما هو 32 منتخبا، بدلا من 48 كما كان مقترحا في الأوقات السابقة.
وطبقا لتقرير لقناة "مباشر قطر"، فإن هذا التحول في قرارات الفيفا يثير الكثير من الشكوك، لا سيما أن أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم كانوا عازمين على زيادة الأعداد، ورئيس الاتحاد جياني إنفانتينو صرح مرات عدة عن توجه الاتحاد لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم، بدءا من مونديال 2022، الذي من المقرر أن تستضيفه قطر.
كانت هذه تفاصيل خبر تساؤلات تثير الشكوك.. هل تقدم قطر رشاوي جديدة للفيفا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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