خلال ساعات.. إنتر ميلان يعلن أنطونيو كونتي مدربًا جديدًا

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي إنتر ميلان سعلن عن تعيين مدربه الجديد أنطونيو كونتي خلال ساعات، وذلك بعد الإتفاق على كل التفاصيل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، أن الإعلان الرسمي لتعيين كونتي مدربا سيكون خلال الساعات القادمة، حيث سيوقع لثلاث مواسم وبراتب يصل الى ١٢ مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدرب تشيلسي السابق، زار مقر النادي الاربعاء وسيسافر مع ماروتا المدير الرياضي للنادي الى مدريد لحضور نهائي الابطال.

جدير بالذكر أن لوتشيانو سباليتى لم ينجح مع إنتر ميلان فى الموسم المنتهى، حيث ودع دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا ثم الخروج من الدورى الأوروبى ووداع كأس إيطاليا، وفقدان المنافسة على لقب الكالتشيو والاكتفاء فقط بالتأهل إلى تشامبيونزليج الموسم المقبل.