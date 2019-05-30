تشيك يذرف الدموع بعد الرباعية

لم يختم الحارس التشيكي بيتر تشيك مسيرته بالطريقة التي كان يتمناها، بعدما خسر مع فريقه آرسنال المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي، أمام تشيلسي 1-4 مساء الأربعاء، على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو.

وتلقفت شباك تشيك 4 أهداف في آخر مباراة بمشواره الاحترافي، بعدما قرر الاعتزال نهائيا هذا الموسم في سن السابعة والثلاثين.

والتقطت العدسات التلفزيونية تشيك وهو يذرف الدموع على أرض المعب بعد انتهاء المباراة، ما يدل على تأثره الشديد بإنهائه مسيرته بهذه الطريقة.

وكان تشيك فاز بلقب المسابقة ذاتها مع تشيلسي 2013، علما بأنه قاد الفريق الأزرق لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا 2012.