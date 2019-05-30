إنجاز إيطالي مميز لساري في الدوري الأوروبي

قاد المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري فريقه لإحراز لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما تغلب على أرسنال 4-1 مساء الأربعاء، في المباراة النهائية التي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الأذرية باكو.

وكان هذا اللقب هو الأول في مسيرة ساري التدريبية، علمًا بأنه أشرف على 7 فرق إيطالية قبل قيادة تشيلسي، هي فيرونا وبيروجيا وجروسيتو وأليساندريا وسورينتو وإمبولي ونابولي.

ووفقًا لما ذكره موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بات ساري أول مدرب إيطالي يفوز بلقب المسابقة، منذ أن ظفر مواطنه ألبرتو ماليساني به مع فريق بارما في نسخة العام 1999.

يذكر أن ساري قد يترك تشيلسي في الأيام المقبلة، وسط تقارير تشير إلى إمكانية توليه تدريب يوفنتوس في الموسم المقبل.